議員斥保釋條件過於寬鬆　法庭應審視準則勿助「黑暴」逃亡

立法會前議員許智峯及梁頌恆最近公布已流亡海外，而被控暴動罪及襲警罪的荃灣公立何傳耀紀念中學的學生曾志健今日(22日)缺席法庭聆訊，更明言會展開逃亡，有議員認為法庭應小心處理「黑暴」嫌疑人的案件，重新審視批出保釋條件的準則，否則只會有助疑犯逃亡。

曾志健去年10月1日示威期間在荃灣遭警員開真槍射中左胸，一度危殆。事後他被控一項暴動罪及兩項襲警罪。案件原定今日下午兩時半在區域法院再提訊，惟曾一直未有現身。

事實上在《港區國安法》實施前後，至少有19名曾提倡香港獨立或民主自決的政治人物棄保潛逃，包括前「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、本土民主前線前召集人黃台仰及前成員李東昇及「12港人」等。各界狠批法官批出的保釋條件過分寬鬆，罔顧有關人士的潛逃風險，質疑屬「另類放生」。

原本是執業大律師的議員容海恩指是次事件再次顯示法庭批出的保釋條件過於寬鬆，主要視乎被告於保釋期間干犯罪行的機會、以往曾否棄保、與香港的連結等。她認為法庭應重新審視批出保釋條件的準則，特別小心處理「黑暴」嫌疑人的案件，否則只會一而再地令疑犯有機會逃亡，她認為曾志健很有可能已步前議員許智峯後塵，逃亡海外，逃避法律責任。

身兼執業大律師的議員梁美芬指最近有大量潛逃個案，認為法官對於批出保釋條件的準則有偏差，促使有關人士潛逃，將影響司法系統的公信力。梁促請司法系統需高度重視事件，提供更清晰的指引，及提高保釋條件的門檻，防止擁有資源的人士「走佬」。

此外，梁美芬指，令年輕被告人日後可重投社會是重要的考慮因素，惟不應採取「鼓勵」他們潛逃的方式，需確保有關人士接受法律制裁，才能彰顯香港法治及社會公道。

本身是律師的周浩鼎指最近潛逃事件接二連三、司空見慣，更有組織代曾志健發聲明以及指曾志健的罪行和刑罰都不應被接受。他批評該組織推波助瀾、意圖合理化曾志健的行為，海外組織代發聲明或令香港以後棄保潛逃的機會增高。他促請法庭嚴格把關，不可輕易批出保釋。