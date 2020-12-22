3人否認非法集結　警稱只能觀察現場大約情況

去年8月24日觀塘區遊行後，多區發生警民衝突，3名男女涉嫌當晚在黃大仙區非法集結，其中一人另被控管有攻擊性武器，即一支雷射筆。案件今（22日）在觀塘裁判法院開審，三名被告否認所有控罪。控方傳召三名警員今作供，案件明天續審。

3名被告依次為21歲侍應柯俊瑋、21歲學生陳可兒、19歲學生梅哲朗。控罪指，3人於去年8月24日，在黃大仙豪苑第二座至黃大仙廟對開一段龍翔道東行線，與其他人參與非法集結。梅另再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，指他同日同地攜有即一個能發出雷射光束的裝置。

水警督察林泰金首先作供，他當日以防暴梯隊第二小隊指揮官身份到黃大仙處理非法集結活動。大約晚上9時，他的小隊最先到達龍翔道，見到東西行線都已被示威者佔據，路上有鐵馬等雜物築成的路障，車輛無法通過。有一百餘名黑衣人聚集，他們叫囂，又有人用雷射筆分別由樂富方向和龍翔道兩側的行人路照向警方。

林承認當時無可能知道雷射光由誰人發出，因為光束離他頗遠，而且當日情況混亂，加上要在停駛的車輛旁左穿右插。他承認只能觀察大約情況，對於辯方律師盤問的細節並未能清楚回答。

水警梁政能續作供，他當日隸屬林的隊伍，他們到黃大仙驅散示威者。隊伍從豪苑二座向西邊推進，到沙田㘭道時，大量示威者已離開。當警員推進到黃大仙港鐵站附近，梁表示見到首被告柯沿行人路跑向黃大仙站E出口，但不久又折返跑向警員方向，當時2人相隔約6米，梁於是轉身抱住柯並將他壓在行人路上拘捕，在他身上搜出生理鹽水、急救包等。

水警徐慶輝作供，他當日同以防暴警察的身份到黃大仙驅散示威者。他在黃大仙港鐵站E出口外，與同在馬路上的次被告陳對望一眼，當時2人相隔約10米。陳欲跨過石壆走到行人路，但被徐拉住並將他拘捕。