室內訓練場成疫下遺孤　停業多時未獲補貼　區議員促政府支援

新冠肺炎疫情影響各行各業，第4輪64億港元防疫抗疫基金注資撥款，昨日(21日)於立法會財委會獲得通過，惟有處所因場地混合多種服務經營，一直未能申請防疫基金。「室內體能訓練場地」行業今日(22日)舉行記者會，多位東主表示在緊隨政府指引停業的同時，未有得到任何支援，有區議員批評政府部門回覆敷衍，未能妥善處理社會不同行業的需要。

「室內體能訓練場地」行業提供的服務範疇，包括體能運動如室內射擊訓練、遊戲裝備展覽或存放、派對房間等。室內體能訓練場地疫情下因停業令不能營業，惟訓練場地平均面積達2萬平方呎，營運成本高昂，多名東主表示，今年總計已損失共約1,800萬港元，惟自第一期防疫基金起，已嘗試申請不同的援助金，包括派對房間、運動處所、遊樂場、娛樂場地等，皆不獲受理，而各政府部門亦未能提供指示應申請哪種處所的防疫基金。

東主之一的黃浩然表示，香港高峰期有20多間室內體能訓練場地，惟受疫情影響，據他所知，現在生存下來的僅有約6間。他續指，暑假是室內體能訓練場地的生意高峰期，往年7、8月份日日爆滿，盈利可達近40至50萬港元，但今年大部分有營業的月份只有4位數生意。

西貢區議員張美雄表示，政府部門回覆敷衍，僅表示處所未能申請防疫基金，卻未有提供合理的拒絕理由，或作出後續跟進，當政府部門未能明確定性何為派對房間的時候，不明白為何未能申請派對房間相關資助。他續指，正如政府於公布第4輪防疫基金時表示，「急市民所急、以民為本」，希望政府能履行承諾，援助真正有需要及受到衝擊的行業。