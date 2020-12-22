屯門繞道及11號幹線走線出爐　料2036年或之前通車

屯門至赤鱲角隧道公路（屯赤隧道）將於下周日(27日)通車，惟原本連接其屯門出入口的屯門西繞道方案至今仍未落實。消息指，路政署建議以改行屯門南部、連接藍地的屯門繞道取代西繞道方案；消息亦提到11號幹線（元朗至北大嶼山段）的走線安排，同樣由藍地起步，經掃管笏、大欖涌到北大嶼山及新建的「青龍大橋」，並連接另一項目青衣至大嶼山連接路，提供新路予新界西北車輛出入市區。兩項計劃均預料在2036年或之前落成通車。

政府原計劃興建屯門西繞道，以配合屯赤隧道及港珠澳大橋等，惟拖延至今仍未興建。最新消息指，路政署現計劃推出全新方案，即屯門繞道代替屯門西繞道，新繞道為全長8公里的行車隧道，走線由原來的屯門西部轉行東部，亦會連接屯赤隧道至藍地東交匯處，再連接至元朗公路及港深西部公路，途經屯門南部及大欖郊野公園鄰近地區。

該署料屆時由元朗公路近藍地東交匯處經新繞道前往屯赤隧道，行車時間只需6分鐘，較原來規劃的屯門西繞道快2分鐘。該署稱新方案走線較舊方案短，建造成本更能有效控制，成本效益較佳。該署同時建議在龍富路、皇珠路及海榮路進行改善工作，包括擴闊道路及新設行車線約等，以改善相關路段交通狀況，排解區內市民對屯赤隧道通車後影響區內交通的擔憂，料有關工作可於2031年或之前完成。

至於討論多時、配合新界西北發展的11號幹線，據該署建議走線將由藍田經掃管笏、大欖涌、北大嶼山至青衣一帶主要幹道連接，包括藍地隧道、大欖涌隧道、青龍大橋及支線的掃管笏連接路，並配合另外建議興建的青衣至大嶼山連接路，方便在大嶼山進出九龍。

該署料新幹線落成後，可提供另一條來往大嶼山的策略性通道，新界西北車輛毋須經汀九橋往返九龍，到市區行車時間可減少約10分鐘，減輕屯門公路及大欖隧道等交通壓力。