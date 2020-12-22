工時明減實加　工會批國泰航空飲食落井下石

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下國泰航空飲食服務(香港)有限公司繼推出無薪假後，再向員工開刀！工會透露，該公司早前推出新安排，美其名明年起每月增加2日假期，但每日工時由8小時增至9小時，即每月工時增加6小時，變相減薪3%。工會指出，有工友感到憤怒，因無薪假計劃下已被迫減薪15.49%，批評此舉是落井下石。該公司指相關安排是統一員工的工作模式，有關安排涉及105位員工。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明透露，有關工友每月工作24日，每日工時8小時，每月合共工作192小時，惟新安排下，明年起每月工時將增加6小時至198小時，變相減薪約3%。據他了解，部分工友無奈下已簽署同意書。

葉續稱，資方從未提及拒簽會否遭到解僱，部分工友感到憤怒，指無薪假計劃下，明年起每月減薪15.49%，批評資方美其名增加假期，但實際上薪金「減上加減」，等同落井下石。他又說，因有關安排屬長遠政策，資方亦沒有承諾日後若經濟好轉，將上調薪金，不少工友因而十分擔憂。

他認為，資方一方面要求員工共度時艱，另一方面更改僱傭合約，道義上說不過去，促資方在新安排下，確保員工每月工時不變，或按工時上調薪金。

翻查資料，該公司早前再推無薪假計劃，參加計劃的員工在明年1月1日至6月30日期間，須放28天假期，每月減薪15.49%，當時資方並無承諾不裁員。換言之，員工即使參與計劃，未來亦可能會被裁走。

國泰航空飲食服務（香港）有限公司發言人指，為配合公司於2021年的業務拓展計劃及組織架構調整，公司決定由2021年1月1日起統一相關員工的工作模式，工作時間將由每一個工作天8小時增至每一個工作天9小時，而休息日則由每月6天增至每月8天。即以每月30天計，每月工時增加6小時但同時會增加兩日假期，每月月薪則維持不變。有關安排當中涉及105位員工，而公司由12月16日起已安排23場溝通會向員工解釋有關變動。