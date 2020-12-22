曹貴子涉串謀康宏前執董詐騙脫罪　律政司提出上訴

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股有限公司）前董事曹貴子，涉嫌串謀康宏環球兩名前執行董事陳麗兒及陳毅凱，詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，3人同被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。區院法官於上月底裁定他們兩罪均罪名不成立。不過律政司已就串謀詐騙罪的無罪裁決，向上訴庭提出上訴。

律政司發言人今（22日）回應查詢時表示，有關區院法官在本案就串謀詐騙控罪作出無罪的裁決，律政司已經根據《區域法院條例》第84條以案件呈述的方式提出上訴。由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件作進一步評論。

3名被告曹貴子（55歲）、時任康宏財務總監陳麗兒（46歲）及時任董事陳毅凱（51歲）。控罪指，他們涉於2016年4月至2017年12月期間，串謀詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，及致使有關交易無遵守《聯交所證券上市規則》，令康宏財務承受經濟損失或風險，並使康宏控股的股東及潛在投資者承受風險，及使聯交所不能履行其公共責任。