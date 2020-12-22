公務員續在家工作至明年1月6日　政府部門服務調整一覽

各政府部門非緊急及必需服務之公務員將在家工作。

新冠肺炎第4波疫情嚴峻，港府昨日(21日)公布，除提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員將繼續留家工作，至明年1月6日，政府各部門的服務都有相應調整，詳情如下：

機構●最新服務安排●時限(如有)

教育局●九龍塘教育服務中心香港教師中心、特殊教育資源中心及薈萃館、藝術與科技教育中心(包括STEM教育中心)、教育局學位分配組、資歷架構秘書處，以及教師註冊小組，將暫時不會對公眾開放●直至另行通告

立法會秘書處●除負責為立法會會議或委員會會議提供服務，以及維持秘書處基本運作的職員和值勤人員外，其餘職員留在家中工作●直至明年1月6日

海事處●油麻地海事分處、屯門海事分處、西貢海事分處、大埔海事分處、香港仔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務均暫停，已預約的服務及考試安排將另行通知。●直至明年1月6日