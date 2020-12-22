未能以短訊通知李偲嫣夫婦檢測結果　醫管局：正調查原因

正義聯盟主席李偲嫣上周三(16日)於寓所暈倒，經救護車送院搶救後同日證實不治，並於其遺體驗出新冠病毒，其丈夫謝鋮浚昨日(21日)同告確診。醫院管理局今日(22日)表示，夫婦2人於本月10日曾向元朗容鳳書母嬰健康院提交檢測樣本，當時的檢測報告指他們未染疫，惟當時電腦系統未能成功以短訊通知2人相關結果，局方正在調查手提電話短訊發送不成功的原因，以及有否類同個案出現。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，翻查紀錄發現，李偲嫣及丈夫謝鋮浚在12月初均沒有到過公立醫院或門診求醫，惟外判商曾收到2人提交至上述母嬰健康院的樣本，而他們當時未染疫，劉指出，電腦系統曾於12月14日發出訊息，通知2人相關結果，惟未能成功。

至於兩夫婦早前檢測未染疫，其後卻證實確診，劉解釋指，檢測結果受很多原因影響，可能是初期感染時病毒量低或病人未有適當取樣本，亦可能是檢測程序出錯導致未能檢測到病毒，因此難以用時序估計病人確診情況。