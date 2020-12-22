港府歎慢板今始對英國封關　外防措施「半桶水」仍存5大漏洞

英國新冠肺炎變種病毒釀新一波全球危機，本港今日(22日)起對英國封關，禁英國客機飛港，已由英國抵港人士則要額外家居強制檢疫多7日。不過，一向「歎慢板」的港府不但被專家詬病太遲封關，變種病毒恐已隨大批回流留學生滲港，目前的外防措施亦仍有5大漏洞未堵塞，包括未收緊英國抵港的豁免檢疫安排，加上變種病毒或早已蔓延歐洲多國，僅對英國封關屬自欺欺人，變種病毒隨時殺入港，港人今年聖誕注定不平安。

英國爆出變病新冠肺炎病毒，防疫向來慢十拍的港府今才對英國封關，而今日再錄得2宗新增英國輸入的確診病例。雖港府宣布多項「補鑊」措施，但仍漏洞處處，包括仍對豁免檢疫人士中門大開，僅收緊曾到訪英國的機組人員豁免檢疫安排，規定過去14天到訪英國的機組人員到港後須在指定酒店，即機場內的逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店自我隔離21天。至於其他包括領事館人員等豁免人士，即使由英國返港，亦未被要求集中隔離。

英國返港人士雖被加「疫監」7日，但呼吸系統專科醫生梁子超認為，過去兩周由倫敦及附近地區回港人士帶有變種病毒機會極高，額外7日疫監應繼續於酒店檢疫，而非住所，又指「澳門都係酒店檢疫21日」，否則患者有機會將病毒傳染家人及污染居住大廈。至於第三個漏洞，梁指由於內地仍未對英國封關，旅客若由英國或經由香港機場轉機到廣東省，再申請「回港易」於離英14日後來港，變相避過額外7日檢疫期。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦指出，估計變種病毒株可能在歐洲其他國家出現，如荷蘭、比利時、丹麥等，建議政府要時刻更新入境條例，以限制相關國家旅客入境。不過，目前其他地區回港人士仍只需強制檢疫14日，隨時走漏病毒潛伏期較長的隱形病人。此外，加「疫監」7日的安排適用於本月2日或以後的英國抵港者，按日子推算，本月2至8日抵港的人士早已完成檢疫，或早已於社區游走一段時間，但卻需重新被「捉」回家檢疫，做法離奇。衞生署回覆，稱本月2至8日期間，由英國抵港的檢疫人數有3299人，目前聯絡工作仍在進行中，未能提供已安排多少人居家強制檢疫。

港府防疫「半桶水」，隨時再令本地疫情愈趨失控，若仍未及時堵塞外防漏洞，疫情高峰隨時橫跨至農曆新年。梁子超表示，變種病毒的傳播力比舊有病毒強，早前有過千留學生由英國回港，亦估計新病毒大機會在歐洲擴散，不排除病毒早已滲港，呼籲公眾要有心理準備。