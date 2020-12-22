菲傭患癌即遭解僱　控巴裔僱主殘疾歧視索償30萬

育有5名小孩的38歲菲律賓籍單親媽媽，去年在香港受聘巴基斯坦裔僱主任家庭傭工期間，確診子宮頸癌第三期後遭即時解僱，更令她無法在港接受公立醫院治療。她早前循勞資審裁處向僱主申索，在扣除部分索償款項及雙方和解下，獲賠償3萬港元。她今日(22日)在平等機會委員會協助下，再入稟區域法院控告僱主殘疾歧視，就收入損失、情感傷害及醫療費等索償共30萬港元。

申索人是Baby Jane Teodoro Allas，答辯人是她的前僱主Jamil Bushra。資料顯示，答辯人曾於2007年代表巴基斯坦參加選美比賽，其父Syed Jamil Raghbi為香港穆斯林聯會前主席，2016年獲頒行政長官社區服務獎狀。

入稟狀指，答辯人經常不在香港，申索人需照顧答辯人的4名家人。她在受僱期間並沒有一間獨立睡房或睡床休息，要睡在單位內樓梯底一個本來只是作儲物用途的狹小的空間。而她在星期日經常得不到全日休息。

入稟狀指，申索人於去年2月確診患子宮頸癌第三期，在她得悉此噩耗後3天，答辯人便以她患癌為由向她發出解僱信，信中更寫明「祝你健康(Wish you good health)」。

申索人認為，若答辯人並無因殘疾歧視而解僱她，她將會按合約工作到去年11月，以月薪4310港元計，再扣除從勞審訴訟獲得的一個月代通知金，她的收入損失為33,367港元。而申索人被解僱後，在香港接受了6個月治療，於去年9月已返回菲律賓，至今未能找到新工作。

由於申索人被解僱後，即喪失在港接受公立醫院治療的保障，她為了保命及盡快得到治療，遂急在香港轉到私家醫院求醫，因而花了12.8萬港元醫療費用。申索人另就情感傷害要求賠償12萬港元，及要求答辯人作出2萬港元懲罰性賠償，索償金額合共30.1萬港元。