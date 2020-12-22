麗晶花園居民隔離完有家歸不得　區議員斥政府訊息混亂

九龍灣麗晶花園第6座成為疫廈，該大廈D室更疑現喉管播毒，住戶將於本周四(24日)完成14日隔離，本應可以回家。有身處竹篙灣檢疫中心的居民今早(22日)表示，有檢疫中心職員將D室的鎖匙交還住戶時，稱隔離完成後可返回單位居住，但經區議員了解後，得知第6座D室未能於短時間內解封，批評政府部門間訊息不清，令居民無所適從，能否回家過聖誕亦不得而知。

觀塘區議會主席蔡澤鴻指，有正檢疫的居民向他透露，今早有檢疫中心衞生處職員將單位的鎖匙交還住戶時表示，隔離完成後可回到住所居住，惟區議會多次從不同渠道向政府部門查詢，一直未得到答覆，今日再經觀塘區民政處向衞生防護中心查詢後，於下午3時方得到回覆，指相關單位尚未解封。

正在檢疫的麗晶花園居民吳太坦言，政府未有就單位仍未解封作任何通知，批評居民已隔離多日，當局理應檢查好喉管，但至今仍未處理好。

麗晶花園業委會副主席黃女士則要求政府部門交代，居民在聖誕節當日能否回家，若不能返回居所，政府理應提供住酒店資助。她透露有約10多名隔離人士屬長者，難以自行尋找酒店居住，促政府提供協助。

有麗晶花園第6座的居民指，其女兒及太太早前確診，並在本月15日凌晨出院，但至今都不能回家，目前正暫住酒店，住宿費每晚平均約550港元，他原本預計聖誕節當日便能回家，現時可能需要續租酒店，直言對政府「冇期望冇失望」。