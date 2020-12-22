政Whats噏：梁志祥視察天水圍新街市　擔心鼠患重現

港府滅鼠不力，導致多個公營以及私營街市「鼠」禍為患，包括秀茂坪街市在內嘅兩個東九龍街市，先後被揭發出現「群鼠圍噬豬殼」嘅駭人情況。議員梁志祥(祥哥)去到即將開張嘅天水圍天幕街市視察，話一直以嚟都接獲唔同地區居民投訴，街市鼠患同污水問題嚴重，已經預計新街市會出現同樣情況；街市非常接近民居，祥哥亦預視上落貨時會造成噪音問題，到底食物環境衞生署署長劉利群幾時先肯正視問題呢？

天水圍天秀路公園旁邊嘅天幕街市將於本月27日開幕，祥哥聯同議員周浩鼎一齊視察，就算係新街市，祥哥都唔係好放心，話一路以嚟各區街市都出現層出不窮嘅衞生問題，尤其係鼠患同污水問題。祥哥提到東網早前揭發嘅老鼠開餐圍噬豬殼情況，話不禁令人擔憂，而且街市非常接近民居，一旦爆發鼠患，真係一發不可收拾啊。特別現時疫情肆虐，祥哥都促請食環署正視問題，唔好以為新街市就可以闊佬懶理啊。

問題真係一籮籮，祥哥亦擔心街市會造成噪音問題，影響附近3條屋邨嘅居民。雖然街市設有上落貨區域，但祥哥話一直收到唔同地區居民投訴，送貨時根本唔會專程兜入街市，只會求其喺馬路搵個位落貨，於是放低貨車尾板同貨物時都會造成噪音滋擾。祥哥已經向食環署表達關注，但有關方面回覆話，會安排保安24小時當值，搬運工人上落貨時就需要通知保安，祥哥批評食環署嘅諗法太理想，以為靠保安就搞得掂，質疑若然出現唔守規矩嘅情況，有關方面又係咪會執法呢？

現時好多街市都又舊又污糟，疫情之下食環署應該更開放思維，令市民買得開心、食得放心喇，祥哥建議日後應該多加採用天幕街市嘅形式，為現有街市轉型，天幕街市嘅好處係興建時間短，亦唔需要太多地方興建，可以設立喺民居附近，更方便市民。祥哥又話見到一檔魚檔落足重本，用咗大約6萬蚊購置臭氧機，希望可以消毒殺菌，同時延長活魚類嘅生存時間，保持新鮮。祥哥話一個小檔主、小市民都為疫情出力，務求令市民安心，似乎比起政府工作更用心囉。