法國頭號通緝犯匿港6年　議員斥計時炸彈　促政府設熱線搜人

法國頭號通緝犯瓦利(Karim Ouali)被揭發自2014年匿藏香港，至今長達6年，惟一直下落不明，加上本港每年有2000多人逾期居留，且逐年增加，部分人隨時是危險人物。有議員認為，這些外國頭號通緝犯有暴力傾向，是香港的計時炸彈，政府去年因黑暴為患，無法集中人手處理，現時示威已告平復，應集中資源盡快追查其行蹤，然後與法國當局商討如何跟進。至於逾期居留人士，有議員建議政府應設立熱線，集合港人之力，全力防範危險分子匿藏本港。

英國傳媒日前引述法國警方稱，44歲法國頭號通緝犯瓦利，2011年在法國用斧頭殺死同事，之後潛逃至瑞士，至2014年入境本港，至今已6年，法國警方還稱，「99%肯定」他會犯下其他嚴重罪行，呼籲公眾關注。

至於他持有的護照是合法還是偽造，有不同版本，有指他是將護照上的姓氏由「O」改成「Q」，即偽造護照，非法入境。但若他持合法護照入境，則已屬逾期居留。而根據入境處數字顯示，今年首11個月，已有2619人因逾期逗留本港被處方發現，數字更是逐年增加。

議員陳克勤表示：「香港話大唔大，話細唔細，要搵一個人唔係咁容易！」而該法國頭號通緝犯有嚴重暴力傾向，「係香港嘅計時炸彈」，執法部門應集中資源，優先處理，尤其黑暴日子已過去，各執法部門應認真審視人力資源，全力追緝。即使現時法國已單方面宣布不執行與香港的移交逃犯協議，自打咀巴，港府更應透過今次事件，向法方說明引渡逃犯的重要性，否則，無法將犯法者繩之於法，同時亦將計時炸彈放置其他地方。

議員容海恩亦稱，逾期居留人士中，除了黑工、性工作者，亦可能有像今次的法國頭號通緝犯，是極危險人物，亦不排除當中可能有危害國家安全及分裂國家人士，當局應設立舉報熱線，集中市民力量去緝捕相關人士。至於法國當局現時發放有關訊息，背後是否有政治動機，容表示不會去揣測，但事件正好反應恢復引渡協議的重要性，否則即使尋獲該名通緝犯，由於沒有引渡協議，港府亦束手政策，執法部門應全力搜尋逃犯下落，法方亦應考慮如何接收該名逃犯。