海外組織代發聲明　稱曾志健正在流亡

被控暴動罪及襲警罪的荃灣公立何傳耀紀念中學的學生曾志健今日(22日)缺席法庭聆訊。有海外組織今日在社交網站代表曾志健發聲明，指曾志健與組織都認為去年反修例示威至今，認罪和坐牢都不應出現在選擇之中。聲明亦指曾志健正在流亡，並和美國公民Ansen住在一起，會持續更新曾志健等人的狀況。

英國港人組織「Friends of Hong Kong」在社交網站代表曾志健發布聲明，指曾志健與組織都認為去年反修例示威至今，在抵抗政權下所做的「所謂罪行、刑罰都不應該被接受」，認罪和坐牢都不應出現在選擇之中。他們會奮鬥下去，故曾志健和示威者才會在今年10月27日向美國駐港領事館尋求協助。

聲明指曾志健「正在流亡，自由地生活」，並「永不會投降」去面對政治打壓，稱曾志健等人不需要擔心自身安全，正與美國公民Ansen住在一起，得到美國政府和多個國家的關注。

美國駐港澳總領事館回應傳媒查詢時表示，基於私隱理由，未能評論事件，一般而言有關人士需於抵達美國後方能提出政治庇護申請。領事館續指，美國支持香港享有《中英聯合聲明》及《基本法》保障的言論、集會及結社自由，批《港區國安法》持續窒礙不同意見及削弱港人個人自由，美方對本港政權以執法手段達到政治目的感到痛惜，認為有關行為有違維護法治、尊重和平集會與言論自由的權利。領事館促特區政府確保司法獨立，不受任何政治干預，對本港社運人士的人身安全表示關注，並與個別相關人士保持定期聯繫。