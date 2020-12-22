英國變種病毒來勢洶洶　學者倡公布病毒分類

英國發現的變種新冠病毒來勢洶洶，變種病毒傳染力增強逾70%，一旦輸入本港，可令疫情惡化。有學者及議員指出，第三波疫情由尼泊爾病毒株傳入，但港府卻一直未有公布確診者中有多少人屬於感染尼泊爾病毒株，數字不透明，導致疫情一發不可收拾，倡議是次港府汲取教訓，一旦發現變種病毒株，應立即公布，同時分類出變種病毒株的感染數字，提高社會警覺性。

針對英國的變種病毒，本港自本月4日開始，最少有17個來自英國的確診患者，其樣本會送至港大實驗室化驗，了解其病毒株種類，預期本周末有結果。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強促請，港府在得知港大結果後，一旦發現變種病毒株，應立即向市民公布，以提高市民的警覺性。

另外，他又批評，政府早前針對第三波疫情的公布情況不理想，因第三波疫情由尼泊爾病毒株傳入，但政府卻未有公布本港有多少確診個案涉及由尼泊爾病毒株，由於是次英國新變種病毒傳染力更高，他促請政府應將本地確診個案的病毒基因排序，分類出變種病毒，並向公眾公布，提高透明度。

議員葛珮帆亦認同，一旦發現變種病毒株，應及早公布及將其分類，又指南非及澳洲都分別出現不同的新變種病毒，新病毒更會令更多年輕人感染，港府應同樣盡快關注了解情況，堵截病毒傳入。