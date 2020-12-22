港府抗疫無方　港人寧被隔離湧澳門避疫

踏入冬季，全球新冠疫情掀起巨浪，本港爆發第四波疫情，但港府反應緩慢，令疫情確診數字居高不下。近月不少港人更失去對港府信心，接連湧到澳門避疫。按澳門治安警察局數字顯示，今年港人入境澳門數字近月有反彈趨勢，由今年5月只有1235人入境，增加至今年10月已經有5.9萬人，增幅高達47倍。澳門連續兩日收緊防疫措施，港人現時到澳門需隔離21天，但相信亦無阻港人到澳門的意欲。

澳門昨日(21日)公布，即晚10時起，除內地或台灣外，自英國等其他國家及地區，或包括香港在內等其他地區的入境人士，需統一接受21日的集中醫學觀察。澳門政府今日(22日)再公布，自明日(23日)零時起，所有在入境前21日內，曾經到過中國以外國家或地區的中國內地、香港和台灣地區居民，將禁止進入澳門。

事實上，澳門政府早在今年3月25日已公布一系列出入境檢疫措施，其中港人入境澳門需在衞生當局指定地點隔離檢疫14日；其後該地政府亦要求入境港人須持有24小時內進行的新型冠狀病毒核酸檢測無染疫證明，才能入境接受隔離檢疫。

翻查數字，今年1月仍有逾51萬名香港居民入境澳門，但4月時已暴跌只有368人。直至5月、6月疫情放緩，港人入境當地數字回升至1235人及3822人。但踏入7月，入境的港人數字升至過萬，其後8月及9月再攀升至分別逾3.7萬及5.3萬人。

澳門旅遊業早前陷入危機，澳門旅遊局局長文綺華今年10月曾表示，澳門酒店預訂率約有3成多至4成多，比疫情期間回升，故會加強旅遊宣傳澳門防疫成績。