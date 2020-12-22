港龍航權再分配　國泰及快運欲重奪46條航線　港航擬加入競爭

已遭注銷牌照的國泰港龍，上月將所有航線的航權交還港府。消息指，國泰航空及香港快運已向港府提出申請，希望重奪港龍46條航線，欲保持其壟斷地位。運房局指，現正根據既定機制處理港龍交還的航權，並已邀請本地航空公司就使用有關航權提交申請。

港龍的航線以內地為主，例如北京、上海及成都等，亦涉及東南亞地區包括印尼、柬埔寨及馬來西亞等。國泰回覆時承認，該集團擬尋求監管機構批准，由國泰及快運營運港龍的大部分航線，以增強網絡。另外，據悉另一間本地航空公司香港航空亦有意加入競爭，港航稱正評估和研究有關航權的申請

運房局回覆東網查詢時指，航權的申請過程中，其他相關的本地航空公司均有機會就有關申請提供意見。當局在綜合所收集到的意見後，會根據既定指引處理申請，考慮包括鼓勵良性競爭、是否對香港作為國際航空樞紐地位有利、香港航空業的整體發展等因素，決定如何分配。當局又指，每一個申請涉及的情況及複雜程度均有所不同，處理時間亦不能一概而論。總括而言，航權分配的首要原則是公共資源能夠被充分地利用，以鞏固或增強香港航空業的競爭力。