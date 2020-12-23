政府通訊系統「壞腦」　漏發800市民檢測結果包括李偲嫣夫婦

正義聯盟主席李偲嫣於12月16日疑感染新冠肺炎逝世，其丈夫謝鋮浚事後亦確診，二人於12月10日曾接受檢測，惟逾10日未收檢測通知短訊。食物及衞生局於周二(22日)近午夜時份回覆始「認衰」，指電話短訊通知系統在11月底修改時出現技術問題，包括李偲嫣夫婦在內約800名接受檢測市民，未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊，並對受影響的市民致歉。換言之，李偲嫣夫婦早前的檢測結果屬陰性，未有確診。

食衞局指，過往一直沿用的做法是檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療；而檢測結果呈陰性的人士並不會獲得通知。

不過，食衞局指，由於市民希望在接受檢測後獲通知結果，為回應公眾訴求，故上月底起逐步改善其電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士。而在更改電腦系統過程中，由於相關系統出現技術問題，令大批市民接受檢測後仍未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊。