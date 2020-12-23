相思灣村水上活動店 揭與無牌教練合作
2020年12月23日 00:30
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神秘丁屋業主營運的水上活動店爆出與一名無牌教練聯合舉辦獨木舟活動，涉嫌違規發證書。
西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發2個月，神秘丁屋業主營運的水上活動店涉僭建碼頭後，以半掩形式鬼祟營業。近日該店爆出與一名無牌教練聯合舉辦獨木舟活動，涉嫌違規發出獨木舟證書，教練已遭香港獨木舟總會永久終止會員資格，並已就事件報警，警方正循「偽造文書」方向調查。目前出租獨木舟的上水活動店並不需要領取相關牌照，有學者指，該店與無牌教練合作是置市民安全於不顧，執法當局應嚴查，必要時取締。
神秘丁屋業主黃子洋經營的相思灣綿羊仔水上俱樂部，踏入冬季後依然間歇性開放，而店前的僭建碼頭被鐵絲網圍封逾月，執法部門仍未有任何跟進行動，昨日該店則未有開門營業。但該店於今年夏季大肆張揚與一名姓胡的獨木舟教練聯乘推出活動，參加者活動後可獲發證書。
不過，香港獨木舟總會本月中發表聲明，指該名「教練」只有中級獨木舟學員證書，較早前涉及在相思灣地區，在沒有該會認可獨木舟教練資格的情況下，教授及發出獨木舟一星章課程證書，已被永久終止普通會員資格，若有人持有該人士發出的獨木舟證書，請盡快與該會或將軍澳警署刑事調查隊聯絡。
據水上活動店社交網站資料，該店今年與該「教練」合作推出獨木舟一星證書課程及荒島浮潛體驗學習，一日課程包括於該店租借獨木舟及學費收取每人680港元，更聲稱完成活動後可獲獨木舟一星證書。按每次活動最多8人計算，每場收入最多可獲5440港元。
警方發言人證實，將軍澳警署於12月1日接獲報案，指懷疑一名男子聲稱自己有獨木舟教練資格並向他人批出相關資格。將軍澳警區刑事調查隊第三隊接手調查，案件暫列「偽造文書」，暫未有人被捕。
香港獨木舟總會副主席羅浩然則指，由於案件正在調查當中，不便透露詳情。他暫未收到有會員求助，如有需要會繼續跟進事件。而東網記者多次聯絡涉事教練，惟一直未獲回覆。
「偽造文書」罪最高刑罰為監禁14年。執業大律師陸偉雄指，若有關人士明知沒有教練資格，向參加活動的市民收取費用並發出證書，更涉嫌干犯欺詐罪，最高可被判監禁14年。
香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，僭建碼頭一直只是圍封，該店早前涉嫌瞞稅及佔用官地，再被揭發與無牌教練合作，對參加者安全毫無保障，相關政府部門應主動積極介入調查，若發現有人違法理應檢控，甚至取締相關場所。