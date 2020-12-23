相思灣村水上活動店　揭與無牌教練合作

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件揭發2個月，神秘丁屋業主營運的水上活動店涉僭建碼頭後，以半掩形式鬼祟營業。近日該店爆出與一名無牌教練聯合舉辦獨木舟活動，涉嫌違規發出獨木舟證書，教練已遭香港獨木舟總會永久終止會員資格，並已就事件報警，警方正循「偽造文書」方向調查。目前出租獨木舟的上水活動店並不需要領取相關牌照，有學者指，該店與無牌教練合作是置市民安全於不顧，執法當局應嚴查，必要時取締。

神秘丁屋業主黃子洋經營的相思灣綿羊仔水上俱樂部，踏入冬季後依然間歇性開放，而店前的僭建碼頭被鐵絲網圍封逾月，執法部門仍未有任何跟進行動，昨日該店則未有開門營業。但該店於今年夏季大肆張揚與一名姓胡的獨木舟教練聯乘推出活動，參加者活動後可獲發證書。

不過，香港獨木舟總會本月中發表聲明，指該名「教練」只有中級獨木舟學員證書，較早前涉及在相思灣地區，在沒有該會認可獨木舟教練資格的情況下，教授及發出獨木舟一星章課程證書，已被永久終止普通會員資格，若有人持有該人士發出的獨木舟證書，請盡快與該會或將軍澳警署刑事調查隊聯絡。

據水上活動店社交網站資料，該店今年與該「教練」合作推出獨木舟一星證書課程及荒島浮潛體驗學習，一日課程包括於該店租借獨木舟及學費收取每人680港元，更聲稱完成活動後可獲獨木舟一星證書。按每次活動最多8人計算，每場收入最多可獲5440港元。

警方發言人證實，將軍澳警署於12月1日接獲報案，指懷疑一名男子聲稱自己有獨木舟教練資格並向他人批出相關資格。將軍澳警區刑事調查隊第三隊接手調查，案件暫列「偽造文書」，暫未有人被捕。

香港獨木舟總會副主席羅浩然則指，由於案件正在調查當中，不便透露詳情。他暫未收到有會員求助，如有需要會繼續跟進事件。而東網記者多次聯絡涉事教練，惟一直未獲回覆。

「偽造文書」罪最高刑罰為監禁14年。執業大律師陸偉雄指，若有關人士明知沒有教練資格，向參加活動的市民收取費用並發出證書，更涉嫌干犯欺詐罪，最高可被判監禁14年。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，僭建碼頭一直只是圍封，該店早前涉嫌瞞稅及佔用官地，再被揭發與無牌教練合作，對參加者安全毫無保障，相關政府部門應主動積極介入調查，若發現有人違法理應檢控，甚至取締相關場所。