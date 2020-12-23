何志平專欄：己所不欲

「回家了！」今天意外收到「哥麥」（假名）的訊息。哥麥來自美國中部，波多黎各裔的退役海軍陸戰隊軍官，在紐約大都會看守所內一起共處了一年多，我們一塊兒在圖書館當勤務，他還負責衞生清潔的工作。

哥麥興高采烈的談了半天他的遭遇近況，回家趕上聖誕節的喜悅後，又聊了半天他對總統大選的看法，最後談及候任總統推薦為國防部長的人選，退休將軍奧斯汀。

哥麥興奮的如數家珍地說：「奧斯汀四星上將是西點軍校的學長，他是非裔的南方人，出生在亞拉巴馬州一個天主教家庭裏，為人非常謙虛低調。在伊拉克服役時他是我們的指揮官。奧斯汀後來當上了陸軍副參謀長，又任中央司令部司令，負責打擊伊斯蘭國在伊拉克和敍利亞的恐怖組織。奧斯汀被暱稱為「隱形將軍」，因為他對宣傳活動、公開講話都是採取避之則吉，可免則免的態度。但他最令人刮目相看的，是2015年他出席參議院軍事委員會的聽證會時，力挺美軍在敍利亞的軍事行動，亦坦然承認在敍利亞訓練對抗伊斯蘭國力量的不足，他飽受委員會的口舌攻擊而守住陣線。時任國防部長的帕內塔亦高度評價奧斯汀在伊拉克的工作表現。當時他亦常向分管伊拉克外交政策的副總統拜登作多次的工作匯報。拜登的大兒子博‧拜登，在2015年因腦癌去世之前，亦曾擔任奧斯汀在伊拉克團隊的律師。他在軍隊服務了41年後，於2016年退役。」

我搭訕道：「看到候任總統的新聞發報會，表示將會提名奧斯汀為國防部長，亦因為他只退役於四年前，未能符合法例規定的7年標準而要向參眾兩院申請豁免，這可能是給民主黨的議員一個難題，他們都不能不支持打敗了特朗普的民主黨候任總統，更不能在這個種族關係緊張的時代裏，被視為美國歷史上第一位非裔人士擔任領導五角大樓的絆腳石。但亦聽到不少異見和反對的聲音。」

哥麥詳細的解釋說：「這要重溫歷史。二次大戰時，美軍只有海軍和陸軍，空軍沒歸入陸軍系統。話說當時聯盟軍隊頭領各懷鬼胎，儘管盟國元首達成共識但各國軍隊各自為政，國與國元首級之間的矛盾，加上在盟國內政客和軍隊的矛盾，險不成勢，差點釀成盟國內裏的軍變！美國總統羅斯福首當其衝，多次被海陸二軍之將領主導了行軍方略而被架空，最後勉強擺平。內裏細節非常複雜，但最後結果還是政治凌駕軍事！二次大戰後美國總統杜魯門在1947年推出《國家安全法》對政府軍事機構進行戰略性的重大改組：將戰爭部（即陸軍部）和海軍部合併為國家軍事機構（後改名為國防部），由文官的國防部長領導，還創建了美國空軍，和海軍陸戰隊為獨立部隊。更建立了美國和平時期第一個軍事情報機構，國家安全委員會和中央情報局。主要是吸取了二次大戰時痛苦的經驗，把所有軍種隊伍編入參謀長聯席軍事會議，由文官為首的國防部領導管理。美國總統憲法上是全國軍隊的總司令，但他需要一支強而有力的文官團隊來幫助他完全控制那龐大而頑固的軍官隊伍。所以立法嚴禁軍人出任國防部長，1950年馬歇爾將軍首獲豁免，法例調整為退役後10年便算是「平民」。而在2016年，馬蒂斯將軍也獲兩院批准豁免，門檻又下降至7年便算「平民」。現在奧斯汀退役後4年是第3次再破先例！估計民主黨內外的阻力也不少。拜登這人選是兵行險着，看來亦有他的苦衷和因由。」

哥麥默然了半分鐘後才幽幽的說：「這二百多年來美國在各地國家推翻反美政權都是靠挑撥和發動當地軍變開始的。這便使美國亦擔心自己的軍隊權力大，容易導致軍變而立此法則。真是的，己所不欲，勿施於人嘛！或更應該說，美國防的是『多行不義必自斃』！」