珠峰好手大除夕挑戰本港百座高山　冀３天完成壯舉為病友籌款

為鼓勵接受器官移植人士積極面對復康的路，曾經攀登珠穆朗瑪峰的註冊物理治療師吳俊霆將在大除夕(31日)於大嶼山起步，挑戰在3天內攀登本港最高的100座山峰，總攀升近2.4萬米，約等於1日攀登1次珠峰，為香港器官移植運動協會籌款30萬港元。

他計劃本月31日上午11時在大嶼山起步，隨後到新界、港島、九龍等山嶺，預計明年1月3日約上午11時在新界完成。山嶺總路程約250公里，除了考驗體能，亦要準確計算路線及時間，因擔心路面交通擠塞，熱門行山路線如鳳凰山、大東山及大帽山安排凌晨時分完成，需不眠不休才可避開人潮。

吳曾攀登世界7大洲最高山峰，去年參與環繞法國、前往意大利及瑞士的越野比賽，6日跑畢300公里山路。但為準備今次高難度挑戰，他約在9月底開始準備，平日晚上跑步及做體能訓練，約每周一次跑50公里訓練。他坦言，除了前往山與山的車程有機會休息外，攀爬的山嶺總距離超過200公里，幾乎不會停下來，「即差不多半小時完成一座山」，屆時他與一名精英越野賽跑友互相照應。

疫情下減少運動量令他的傷患復發，亦無法到外地參賽或攀山，他想藉3天攀山創舉，向公眾示範「訂立目標令自己去追」。因10多年來為病友組織籌款及推廣器官捐贈，今次亦為相關組織在網上舉辦眾籌及呼籲捐款。至於選擇跨年攀山，他憶述2014年底因感諸事不順到新西蘭自駕遊，跨年看到美麗的日出，今次選擇在本港山嶺迎接2021年，望寄語港人明年會更好。