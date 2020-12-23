盜竊超市食米放售　重案組拘南亞5人幫起贓

鑑於本月港島東區及尖沙咀區接連發生6宗超市被盜走大米案件，東區警區重案組跟進調查，經情報分析及翻查大量「天眼」片段後，鎖定2名犯案的南亞裔男子。

東區警區重案組第一隊主管羅俊熹督察指出，昨日(22日)聯同刑事調查隊在區內一帶進行埋伏行動，其中一隊警員在鰂魚涌一超市外，發現2名目標男子，2人趁超市職員忙碌時，用購物車推走12包大米，其後再帶同贓物抵達深水埗一雜貨店放售，警員見時機成熟，採取拘捕行動；2名分別持「行街紙」留港的印度籍男子(28及35歲)涉嫌「盜竊」，而雜貨店南亞裔東主則涉嫌「處理贓物」被捕。

與此同時，警員掩至油麻地兩間雜貨店，拘捕2名南亞裔東主，2人同疑與較早前的案件有關，涉嫌「處理贓物」被捕。3名被捕雜貨店東主分別為尼泊爾籍及巴基斯坦籍男子(22至59歲)，3人俱持有本港身份證。經初步調查後，連同昨日的7宗案件中，賊人共盜走37包大米，市值約4000港元。

據了解，涉案雜貨店東主會以市價8折收購贓物，再以低市價約1成價錢出售，從中賺取差價。