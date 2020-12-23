警搗尖沙咀複式豪宅賭場　拘16人檢逾兩千萬元籌碼賭款

警方西九龍總區反黑組及特別職務隊，根據線報及調查後，於昨晚(22日)深夜時分，掩至尖沙咀河內道18號名鑄頂樓一個複式單位，搗破一個豪華賭廳。行動中，警方拘捕16人，包括負責人、荷官及賭客，並在場檢獲約2千4百萬元籌碼及逾20萬港元賭款。

警方指，相信有人為吸引高端賭客，不惜工本以每月逾10萬元租金，租用上址高尚住宅單位，以作經營豪華賭廳。被捕的7男9女(20至40歲)中，包括1名有黑社會背景男主持，據報為上址單位承租人、3名女荷官、1名男子負責在大廈對開「睇水」，以及11名賭客，消息指，被捕賭客中包括有報稱任職律師及金融機構總裁等人士。

警方在場檢走一張百家樂賭枱及逾200副啤牌，而檢獲的籌碼中，最大面值達50萬元。警方指，現場賭枱設有電腦顯示屏供賭客參考「捉路」，女荷官均穿上制服，賭廳亦有即食麵及杯麵招呼賭客，相信已成功搗破一個有規模、有組織的賭博場所。

初步估計涉案人士在數個月前開始租用該單位，經簡單裝修，並在牆身貼上隔音物料後，開始經營賭廳，至今相信已經營約兩個月，警方暫不排除有更多人被捕。