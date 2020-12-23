牛頭角道社區檢測中心投入服務　市民批港府抗疫不力寧回鄉避疫

因應市民對檢測的需求上升，牛頭角道社區檢測中心今(23日)投入服務，令全港檢測中心增至19間。東網記者到現場巡視，現場頗爲冷清。有市民為了回鄉避疫做檢測，認爲內地更爲安全，批評政府抗疫不力，致自己沒有工開。

早上8時許，位於牛頭角體育館的社區檢測中心只有數人排隊。街坊陳女士帶同兒子來檢測中心做檢測，以便回鄉避疫，表示會待疫情緩和，或兒子復課才回港。她頗爲擔心英國出現變種病毒，會使疫情更嚴重，又指香港政府抗疫不力，不夠嚴格，自己也沒有工開，相反內地控制得更好。

馮女士居於附近的安基苑，由於她經常做義工去探訪，再加上家中有老人、年輕人又要上班，所以願意付240港元做檢測，可以更快知道結果，求個安心。她也擔心病毒變種的問題，希望能盡快有疫苗到港，屆時會盡市民責任接種疫苗。

社區檢測中心首階段運作3個月，每天上午8時至下午1時30分、下午2時30分至晚上8時開放，收費為240港元，有預約者可優先做檢測。

另外，觀塘花園大廈玉蓮臺在本月出現多宗確診個案，涉及3個單位，其中一個單位有4宗確診個案，另2單位分別有1宗及2宗確診個案，連同前日公布的數字，該處14日內已累計9宗個案，當局今日下午到大廈派發樣本樽，居民須於12月25日早上10點前交回。