梁美芬促換抗疫領軍人物　田北辰諷決策滯後澳門

食物及衞生局電話短訊通知系統早於在11月底出現技術問題，令約800名曾檢測的市民未能收到無確診的電話短訊，當中包括日前疑感染新冠肺炎逝世的正義聯盟主席李偲嫣。議員梁美芬今早(23日)在電台節目中，批評政府「佛系抗疫」，事隔多日才發現電腦系統出錯，反映當局對此監管不足，指各界曾多番提醒當局人手不足時可尋求外援，現時仍以此藉口來推搪，實屬不能接受。

東網再向梁美芬查詢，指有關方面以往亦曾向市民發放錯誤檢測結果的訊息，而李偲嫣於檢測數日後，病情隨即惡化、病逝，質疑李與丈夫當時的檢測結果是否屬實，直斥當局不僅未能找出隱形傳播鏈，就連有病徵的人士亦未能找出。梁促請有關方面不能「懶懶閒」、道歉了事，應盡快交代受影響的800名個案詳情，涉及的檢測中心、檢測時段等。

她又指政府抗疫多月仍有措施未改善，包括指定檢疫酒店計劃於本月22日才實施，亦未有再推行全民檢測等，她不點名批評政府高官，指若領軍人物「唔掂」，應找其他人「領軍」及尋求其他專家的意見。

至於英國入境者須接受14天指定酒店檢疫，再於家中隔離7天的措施，議員田北辰質疑，檢疫人士在酒店隔離14日後自行回家，途中會有傳播風險，擔心會殃及家人及其他市民，有政策不當之嫌，指澳門現已要求自內地及台灣以外的入境人士延長檢疫期至21天，希望港府不要凡事都較澳門滯後。田又透露，政府正研究設立補償基金，計劃向首批建議接種疫苗的市民提供保障。