轟防疫措施連番出錯　何栢良：應替換抗疫疲勞官員

香港正受第4波疫情及英國新病毒株威脅，疫情愈演愈烈下，港府防疫政策卻連番出錯，包括檢疫人士遲送檢、檢測結果無通知等問題。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(23日)在電台節目批評，政府的防疫工作仍然不理想，認為抗疫前提是有效的指揮，由愈高級的官員發號施令愈好，若官員已出現嚴重抗疫疲勞，建議他們休息一段時間，改由其他人接替其工作。

他又認為，政府應在收到市民檢測樣本的24小時內，完成檢測並向他們報告結果，對現時需時48小時的效率不能接受。至於爆發疫情的大廈，他建議要短暫封鎖出入，待大廈居民完成檢測才放行。

呼吸系統專科醫生梁子超批評，目前從英國抵港人士酒店隔離14日後，須轉在家中再檢疫7日，認為該安排明顯存在漏洞，因檢疫人士的行動軌迹無法預測，若他們於酒店隔離途中轉為確診，難以確定他們會於家中檢疫後自行前往檢測，當局無理由不讓他們在酒店完成整個隔離期。他又指，檢疫人士若由英國前往內地，當完成檢疫後，可利用「回港易」計劃回港，變相前後僅隔離14日，建議將檢疫範圍涵蓋至21日內到過英國的人士。

面對變種新病毒株威脅，英國公共衞生專家葛菲雪指，最基本原則是要減少接觸，若真的在香港發現新病毒株，建議本地採取與英國現時類似的措施，包括關閉非必要的商店及建議市民留在家中等。

另外，港大醫學院內科臨床助理教授李曦表示，明白部分市民對接種新冠疫苗有憂慮，解釋任何疫苗都有一定機會令人出現過敏反應，例如手臂紅腫或發燒等，但他呼籲市民不要因有低機率過敏而拒絕接種，重申疫苗可提供很強的保護率，建議接種疫苗後，可在現場靜待約30分鐘，讓醫護人員觀察有否出現急性過敏才離開。