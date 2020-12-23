許智峯曾志健潛逃　法律界批保釋條件寬鬆　倡被告須戴電子腳鐐

近日有多名違法人士在保釋期間潛逃海外，並宣布流亡，包括前議員許智峯和荃灣中槍學生曾志健等。法律界人士認為，現時法庭對相關人士的保釋條件太寬鬆，影響公眾對司法系統的信心，建議法庭考慮勒令涉及嚴重罪行的被告，於保釋期間必須戴上有定位功能的電子腳鐐。

律政司前檢控專員江樂士表示，近期被告棄保潛逃的情況有所增加，擔心往後再有更多人潛逃成功，可能會令公眾對本港司法系統失去信心，認為法庭有必要盡力防止再人有濫用保釋機制來逃避刑責。

除了勒令被告每日到警署報到、守宵禁令、沒收其旅遊證件外，他建議法庭可禁止被告踏足港口或沙灘等容易偷渡離港的地方，或者效法加拿大法院處理華為副董事長孟晚舟案件的做法，勒令被告必須戴上有定位功能的電子腳鐐。他又指，法庭亦應該禁止被告接觸一些可能鼓吹其流亡或潛逃的組織及人士。

大律師龔靜儀亦指，現時部分潛逃海外的被告，法庭雖然下令其不准離境，但沒有勒令其交出旅遊證件，做法不合理。她指，荃灣中槍學生曾志健缺席聆訊後，隨即有組織發表聲明指其已流亡，反映可能境外有人協助被告潛逃。她認為法庭必須收緊保釋條件，甚至考慮暴動罪被告不准保釋。