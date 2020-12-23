觀塘玉蓮臺2周累計9人確診　高登電腦中心駕駛考試中心上疫榜

有確診患者報稱在上周五曾到深水埗高登電腦中心。

本港第4波疫情仍未明朗，政府延長限聚令至下月初。衞生防護中心昨(22日)更新確診者住所及行蹤表。觀塘花園大廈玉蓮臺新增2宗確診個案，在14日內累計已有9人確診；黃大仙區東頭(二)邨再增1宗，累計11宗，現時貴東樓部分居民須強制檢測。另外將軍澳廣明苑廣寧閣、葵青長亨邨亨俊樓亦分別有2宗確診個案。

觀塘花園大廈玉蓮臺在本月出現多宗確診個案，涉及3個單位，其中一個單位有4宗確診個案，另2單位分別有1宗及2宗確診個案，連同昨公布數字，該處14日內已累計9宗個案，政府當局會到大廈派發樣本樽。另外，坪石邨金石樓、藍石樓、紅石樓及黃石樓4幢大廈合共8宗個案；李鄭屋邨道德樓及廉潔樓涉6宗個案。

另外，確診患者仍有四圍去，有確診患者報稱在上周五(18日)曾到深水埗高登電腦中心，另有人報稱在本月8日曾到訪培正道駕駛考試中心及奧朗御峯1樓商場；亦有人到過米埔自然保護區訪客中心。

食肆方面，新增至少1７間食肆有確診者到訪，3間屬明星海鮮酒家集團旗下的食肆，包括何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店、大圍金山樓明星海鮮燒鵝專門店、粉嶺祥華商場明星皇宮。