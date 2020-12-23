衞生署倡手腕取代手掌量體溫　醫生指額探更理想但不應依賴

疫情持續近一年，市民已習慣出入食肆等場所都要量度體溫，體溫正常才放行。衞生防護中心昨日(23日)在Facebook指，由於手掌溫度較容易受天氣溫度影響，特別是天氣冷時，建議測量有衣物覆蓋的部位，例如手腕代替手掌測溫，貼文惹來網民質疑。有醫生指，雖然手腕會比指尖、手掌高，相對較準確，但使用紅外線測溫儀，最理想是額探。他強調，紅外線測溫儀準確程度相當有限，市民不應依賴它。

中心貼文一出，即惹來不少網民質疑，「原本係量額頭架唔該！」、「如果冬天手腳冰冷點算？」，亦有指食肆等處所「hea做」，沒有量體溫的明確指示，更有網民訕笑「我哋用左半年啦，封到二人限聚你先出黎講？」。

呼吸系統專科醫生梁子超指，身體表面溫度受血液循環和環境因素影響，一般而言，距離身體軀幹愈遠，溫度會愈低。由於手腕有衣服覆蓋一半，暴露範圍較小，表面溫度會比指尖、手掌高，因此相對準確，但使用紅外線測溫儀的時候，最理想的還是額探。

梁強調，紅外線測溫儀並不可靠，應只被視爲輔助工具，用以提醒市民如有不適，就避免到人多地方。要準確量度體溫，口探和耳探會更穩妥，但沒有一種探測方法是完全足夠敏感的。再者，不少病人患病初期沒有發燒，就算有發燒，也不一定能探測到，市民應密切留意身體狀況，切勿依賴測溫儀。

衞生防護中心回應指，該建議是參考文獻，中國疾控中心有相關建議。非接觸式紅外線溫度計或熱像儀可用於量度皮膚表面體溫，篩選發燒人士。前額，手腕或許未能提供可靠的參考以確定有關人士有否發熱。因此，如體溫高於設定參考值或對第一個讀數有懷疑，應使用其他探熱器再次量度核心溫度(如：耳探)以作確定。