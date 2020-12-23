遇警追捕隨人群跑被指拒捕　男生獲判罪名不成立

有市民於去年9月21日，聚集在將軍澳一商場外唱歌，其後發生衝突。期間一名20歲男學生被捕，遭控兩項抗拒警務人員罪。他經過審訊後，今（23日）在觀塘法院被裁定罪名不成立。裁判官對被告和兩名證人警員的證供可靠性都有疑問，基於疑點利益歸於被告的法律原則，故判被告無罪。

20歲被告陳的民，報稱學生，被控兩項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，控罪指他於去年9月21日在將軍澳廣場外抗拒警員16011及高級警員50854。警員供稱被告當日被截後不斷反抗，要合二人之力才能將他制服。

裁判官屈麗雯指，被告當時被人按在地上，既不查看誰是襲擊者，又不反抗、不求救，有違常人反應。被告指當聽到有人大叫「快啲走」，於是跟隨人群跑，裁判官斥責這是危險和不合理的做法，而被告並不能解釋自己跟住人群跑的原因，認為被告沒有說出真相，不接納其證供。

而兩名證人警員的口供可靠性亦成疑。裁判官指兩人都沒有將本案重點——即被告抗拒警員的詳情寫在記事冊或書面證人供詞，而是在事發一年後才於庭上道出案發情況；加上其中一名證人警員在描述與被告的距離時，出現口供前後矛盾的情況，反映他的記憶不清晰、態度不肯定，故不能依賴其證供。

裁判官強調舉證責任在於控方，被告毋須證明自己無罪，基於疑點利益歸於被告的法律原則，故判他無罪。不過其訟費申請則不獲批准，因他無故跟隨群眾跑，是自招嫌疑。