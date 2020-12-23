今增53宗確診　不明個案佔20宗　平田邨平誠樓居民須強檢

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(23日)新增53宗確診個案，年齡介乎8至86歲，涉及28男25女，當中有6宗為輸入病例，其餘47宗屬本地個案，其中20宗個案源頭不明，餘下27宗為早前群組相關病例，包括1宗涉及中環髮型屋Glow群組，另外2宗分別與沙田一田百貨和「Billy Sir音樂教室」有關。累計個案有8,354宗。此外，今日暫錄40多宗初步確診。

至於爆疫大廈方面，平田邨平誠樓昨日(22日)的初步確診個案已轉為確診，累計有5個單位受影響，共8名居民染疫，另有數個屬同一單位相關的初步確診個案。康盛花園4座有3單位共5住戶中招，其中1單位源頭為方樹泉長者院舍職員、另外2單位為無源頭個案。衞生部門會到該大廈派發樣本瓶。

另外，醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻公布，聯合醫院1名91歲女病人初步確診，她12月1日因長期病患入住該院外科病房，12月9日再轉入紓緩治療病房，及後12月21日出院。社康護士於12月22日上門探訪該患者，發現她輕微氣促，須送入聯合醫院急症室求醫，院方為其檢測結果證實確診。院方病房追蹤後發現，同病格有2名分別71歲及84歲病人亦中招。有護士因無穿戴好防護裝備，列作密切接觸者需要檢疫。

患者另有13名密切接觸者，其中9人正留醫。院方採集的環境樣本暫時未有發現病毒。有關病房將徹底消毒，調查期間該病房的探訪活動亦會暫停，以了解源頭是否為探訪。

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有117名確診病人出院，至今共有7,112名病人康復出院，現時共有1,026名確診者分別於22間公立醫院及亞博社區治療設施留醫，其中65人情況危殆，60人情況嚴重，其餘901人情況穩定。目前公立醫院已啟用681間負壓病房，合共1,241張負壓病床。