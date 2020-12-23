政府改口　市民可選擇疫苗　另設保障基金

港府訂購的3款新冠疫苗最快下月起陸續抵港，惟外國有人在大規模接種疫苗後出現不良反應，引起港人憂慮疫苗安全性。行政會議今早(23日)召開會議，同意在現行防疫規例下立例，緊急批准使用疫苗，特首林鄭月娥今日傍晚6時在政府總部舉行記者會，交代疫苗工作進展。

林鄭月娥表示，今早行政會議召開特別會議，會議上制訂及修訂法例599章內的規例，包括關於疫苗的使用，以及延長檢疫時間至不多於28天。行會訂立新規例引入疫苗作緊急使用，規例生效期是12個月，到明年12月23日，賦權食物及衞生局局長參考專家等意見後核准疫苗使用。

她又透露，除了復星醫藥、BioNTech藥廠，港府今日已與另一藥廠阿斯利康達成協議，採購其與牛津大學研發的750萬劑疫苗，即3種疫苗合共2250萬劑，每人打兩針，足夠全港人口使用，港府亦會繼續尋找第4款疫苗，採購多750萬劑。

林鄭又稱已成立專責工作小組，由食物及衞生局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權主持，小組直接向行政長官匯報工作。港府另找了3位政府外的成員加入小組，包括安老事務委員會主席林正財、前醫院管理局行政總裁梁栢賢及香港社會醫學學院院長曾浩輝，負責籌備疫苗執行工作及細節。

政府又計劃成立保障基金，為出現不良反應市民提供經濟支援，稍後要經立法會審批。她又指港府會為藥廠提供一定程度的免責權，若第三方要就疫苗申索時，由政府承擔賠償。她形容相關安排合理，不是自己發明，與藥廠的協議亦會有免責條款，否則無法採購疫苗。

對於早前政府曾表明市民無法選擇接種哪一款疫苗的問題，林鄭今改口稱，市民會有知情權，可透過接種時間及地點，挑選何時何地接種何種新冠疫苗，政府又會向市民提供電子打針卡、電子版檢測及疫苗注射紀錄。對於「無得揀變有得揀」，她指可能當日回答傳媒問題時「講得唔清楚」，又指疫苗的接種按政府計劃規定，市民可選擇在何時何地接種。她舉例，若市民不喜歡去政府診所接種，喜歡到私家診所，但可能到時提供給私家醫生的是某一款疫苗，而另一隻疫苗必須到醫院接種，市民則可按自己喜好選擇到不同地點接種不同疫苗，死撐説法與當日無異。

她又強調疫苗的安全是講科學講數據，並非指來源地。最重要是公衆教育，政府未來會讓市民掌握更多資料。至於疫苗目前採購及相關工作開支大約84億港元，但仍在評估是否足夠，至於保障基金的撥款暫未有詳情。

食物及衞生局局長陳肇始補充，市民接種前獲明確告知疫苗相關資料，亦會有知情同意權，港府亦會設立監察機制，處理接種疫苗發生不良反應的問題，包括提醒接種者出現已知副作用，鼓勵醫護呈報不良反應個案，以及研究和數據分析等。而為讓醫護人員為市民安心接種，會為醫護提供民事法律保障，當接種後有個案發生已知的疫苗問題，不會負上責任。