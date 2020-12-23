張建宗與國家衞健委會面　消息指內地盼香港訂下清零目標

內地官員介紹了內地的抗疫策略，主要是全民檢測、分小區抗疫。

新冠肺炎疫情持續，政務司司長張建宗昨(22日)率領多名官員及政府專家顧問到深圳與國家衞生健康委員會進行香港新冠肺炎疫情專題交流會。消息稱，內地官員盼香港訂下疫情「清零」目標，但沒要求港府一定要強制全民檢測。

國家衞生健康委副主任雷海潮、政務司司長張建宗分別率兩地政府代表及醫療衞生專家40餘人出席，討論圍繞疫情勢頭、外防輸入、核酸檢測、疫苗策略、健康碼使用、防控案例等主題。內地專家也介紹了新冠病毒疫苗研發使用情況。消息指今次會議上，內地官員提出盼香港訂確診數字「清零」的目標，所以問到香港的計劃及如何落實。內地官員亦介紹了內地抗疫策略，主要是全民檢測、分小區抗疫，但沒有要求港府做全民強制檢測。

參與會議的專家包括香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授、香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授，以及香港中文大學何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌教授。官員則有食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞等。