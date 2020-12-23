男會計攜天拿水「嚇警察」　認罪判囚8星期

中年男會計聲稱不忿警察向學生動武，又因政見問題與內地同事意見相左，為了「嚇吓啲警察」，去年8月帶同天拿水到元朗警署，惟在警署閘外被截獲。他早前承認刑事恐嚇罪，今日（23日）在區院被判監禁8星期。法官葉佐文重申，法庭絕不認同任何人以威嚇手段解決問題及宣示觀點，又或以威嚇手段令警察執勤時受壓。

被告劉少華（57歲）原被控企圖縱火罪，在答辯時則獲准承認罪責較輕的刑事恐嚇罪，刑恐控罪指他於去年8月15日於元朗警署威脅駐守警員。

辯方求情指，被告任職會計經理，需往返中港兩地工作。他與內地同事就香港問題的看法不同，又與妻子發生爭執，事發前他在街上徘徊，期間與年輕人傾談，覺得他們付出好多，自己卻似乎甚麼都做不到。

辯方指被告從報章看到有少女被射盲眼的新聞，作為土生土長的元朗人，他對721事件感到羞恥，種種事情令他一時衝動，想買天拿水「去做一啲示威」或「好壞嘅惡作劇」。辯方強調被告並非仇警，亦體諒警方工作辛苦。

法官指被告雖然只買了天拿水，案發時也沒有打火機在身，他在案發前數小時才想到犯案，事後亦表明無意對警察做出實際傷害；但法庭絕不認同任何人以威嚇手段解決問題及宣示觀點，又或以威嚇手段令警察執勤時受壓。被告在案件開審當天才提出認罪，法庭只會給予他5份之1刑期扣減，以監禁10星期為量刑起點，最終判他監禁8星期。