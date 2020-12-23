何君堯斥法官戴假髮流於「形式化」　成立國安教育中心推動改革

本港司法亂象頻生，打擊公眾對司法制度信心。本身為執業律師的議員何君堯今日（23日）表示，由他創立的國際公益法律服務協會正式成立「國家安全教育中心」，並著重研究在《港區國安法》下，如何推動國家安全教育、《基本法》23條立法及本地司法改革，並將研究結果交予國家安全委員會及有關政府部門。何君堯批評，自去年至今法官在審理多宗案件的量刑上十分參差，認為應成立量刑委員會，又斥法官佩戴假髮只是流於「形式化」。

本港司法制度近年飽受抨擊，何君堯認為本港應推動司法改革工作，建議廢除法官佩戴假髮，指在現代化、急民之所急的機構，都不用使用陳舊形式，以彰顯其法律功能，形容佩戴假髮「好過時」。他又批評，自2019年至今不少案件量刑參差，認為參考海外的經驗應設立量刑委員會，「由內至外作互相強化溝通」，將社情及社會脈搏，可無障礙地「回輸」民情意見至司法機構。

何續指，作為法官需要了解社會情況，在現代化管理角度，任何專業團體都有在職培訓，故應加強法官認識社會與國家情況。他建議，在司法改革中推動設立針對法官的國情培訓學習班，「國家安全教育中心」亦將作出研究，比較世界各地、內地發展與香港社會情況，整合及歸類不同意見，給予司法機構參考。

在國家安全方面，他指港區國安法已提及對學校、媒體及網絡方面，如何加強國家安全及守法意識，其中心將會加強上述工作，如延聘專家編撰有關國安教育的教材，並會組織針對學校、校董會及其他社會團體的培訓工作。他補充指，第一期工作希望針對10至20間學校，內容包括講解維護國家安全法，以加強國家安全意識，而中心編撰的教材將會交予政府參考。

何又指，雖然本港已實施港區國安法，惟未有包含「竊取國家機密」及「外國政治團體在港進行政治活動」等罪行，認為港區國安法與《基本法》23條只是互補關係，難作取代，故應爭取盡快完成《基本法》23條立法工作，希望其中心可以作更精準、有效的建議。