認集會現場藏伸縮棍　義務急救員還押候判

今年5月10日有人在旺角新世紀廣場內進行示威集會，及後警方驅散人群時拘捕一名中六男生，並在他身上搜出一支伸縮棍，他聲稱該伸縮棍是用於防身。案件今（23日）在西九龍法院再訊時，被告承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，裁判官下令將他須還押至明年1月7日判刑，待索取其社會服務令、勞教中心、更生中心及教導所報告。

控罪指，18歲被告張宇恆於今年5月10日，在旺角新世紀廣場的公眾地方管有一支伸縮棍。

案情顯示，當日下午3時，超過200人在上址聚集，他們叫喊反政府口號，又破壞廣場地下的閉路電視鏡頭。約一小時後，警方到場驅散聚眾，有警員發現被告與3名男子從廣場3樓的美食廣場中跑出，但他們一見警察就折返，於是追上並成功拘捕他們。警方及後在被告身上搜出一支可伸展至55厘米長的伸縮棍。

辯方求情指，被告是應屆文憑試考生，他立志成為醫護人員，他不但成績優異，過去亦考獲不少醫療急救證書。當日被告帶備醫護用品到現場，本打算隨時幫助有需要的人士，他與現場的激烈衝突沒有關係，而攜帶伸縮棍是用作防身。

裁判官表示，本來只打算為被告索取一系列拘禁式刑罰的報告，惟聽畢求情後，認為可再為被告索取社會服務令報告。不過裁判官強調目前仍有可能判處任何形式的刑罰。