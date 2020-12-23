爆疫無阻市民歡度　平安夜食肆索價4千仍滿座　到會訂單不斷

港人今年首次在禁聚令下過聖誕，雖規定2人一枱及禁晚市堂食，但仍無阻港人外出慶祝，多間五星級酒店開設「下午茶」時段。東網記者今(23日)致電查詢，不少酒店的平安夜與聖誕節檔期已爆滿，就算有索價每位近4000港元亦滿座，外賣甚至因大量訂單而不設送貨。有到會公司負責人指生意額大增，每日亦要處理100張訂單，生意額增加至少3成。

不少酒店將自助晚餐提前至「下午茶」時段，從下午3時或3時半開始至下午6時，東網記者以顧客身份致電酒店查詢平安夜及聖誕節訂座情況。香港君悅酒店2間餐廳均指，2天檔期的下午自助餐均已爆滿，聖誕節中午自助餐更索價1580港元，若預約會被編排在候補名單第20位。職員又指，客人可選擇在酒店網購到會食物，但因訂單太多，平安夜及聖誕節未能送貨，客人需親身到酒店提取，而節日熱門食品如火雞經已售罄。

另外，四季酒店的中西餐廳設有聖誕菜單，供應時間在上午11時半至下午6時，而西餐廳Caprice在平安夜每位索價高達約4000港元，然而兩餐廳在平安夜與聖誕日訂座均爆滿，候補名單排長達15位以上，酒店職員指，整個12月的檔期已訂滿。

到會公司負責人周先生指，訂單從本月11日起已排山倒海而來，以公司訂單為主，亦有20至30人分量的訂單。他形容訂單增加是「突如其來」，較往年增加至少3成，估計或與禁聚令限堂食有關。現時他每日要處理80至100張訂單，形容「多到聽唔切電話」。

「稻苗學會」會長黃傑龍表示，「對餐飲業而言，慶祝節日經已無意義。」他指疫情影響，現時的生意只是維持市民日常生活，因煙花等慶祝活動取消，「生意化灰」。他指各酒店、餐廳或出現「滿座」的假象，實是受制與入座率不可多於一半，以及兩人一枱的限制，整體客量亦是較以往下跌，生意跌幅仍然巨大。他指以往12月生意額高達120億港元，但今年預計會急挫至20億港元，較以往正常節日下跌7至8成。