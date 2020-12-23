相思灣村違建道路案　中邦仍缺席聆訊　明年2月3日再訊

西貢相思灣村違建道路事件被揭發後，規劃署票控涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）及兩名男業主各一項「沒有遵從恢復原狀通知書」罪，其中一名業主已認罪罰款，而中邦和另一業主的案件今（23日）在沙田法院再訊。中邦繼續沒派代表到庭，控方指高等法院雖曾頒令指中邦與涉案土地無關，但律政司決定繼續起訴中邦，並申請押後以待專人派票。至於業主一度表示認罪，惟裁判官認為他態度猶豫，故撤銷其認罪答辯以讓他諮詢法律意見。兩案同樣押後至明年2月3日再訊。

今日審理的被告為由陳廣盛任單一股東的中邦發展有限公司，以及業主劉治延。控罪指，中邦及劉姓被告於今年2月12日至4月10日，沒有遵從日期為去年11月12日的通知書命令，將涉案土地恢復原狀。案件本涉及另一業主劉仲屏，他早前已認罪，被判罰款25,700港元。

裁判官指，中邦早前去信法庭，表示高院已頒令裁定中邦與涉案土地無關，控方亦確認收到相關信件，惟律政司認為中邦應負上法律責任，故決定繼續檢控，並於本月21日曾致電中邦告知律政司決定。控方並申請押後，以待專人派票。

裁判官認為問題並非中邦收不到傳票，即使再派票，中邦也很大機會不會到庭。控方則指中邦在信中聲稱只是透過傳媒報道才知悉被控一事，又指中邦若繼續沒有代表到庭，律政司會循其他途徑將傳票送達。裁判官最終批准控方申請。

而另一被告劉治延原本認罪，案情指他是涉事相思灣地盤的業主之一，規劃署去年8月20日視察時，發現地盤內違規進行填土工程，鋪上混凝土小路，故要求相關人士停止填土工程。規劃署及後再向他發出恢復原狀通知書，要他恢復土地的原狀，即移走填土物料以及種草。惟規劃署職員於案發期間多次視察，發現被告仍未將173平方米的土地回復原狀，涉及日數共57天。

但當法庭向他宣讀完案情，問他是否同意時，他表現猶豫，又反問：「點解淨係可以種草？」裁判官見狀，認為他並非在自願的情況下答辯，故撤銷其認罪答辯，並押後案件讓他諮詢法律意見。