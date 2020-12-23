8港生揚威海外　於國際奧林匹克賽奪2金5銀1銅

港隊在國際大都會奧林匹克再創佳績！8名來自6間中學的學生代表奪得2面金牌、5面銀牌和1面銅牌，並在團體賽中贏得金獎，表現出色。教育局局長楊潤雄祝賀指，香港隊再創佳績，顯示香港學生在STEM方面的優厚潛質。

國際大都會奧林匹克是一項涵蓋資訊科技、數學、物理和化學四個學科的國際比賽。本屆比賽於12月16日至22日舉行，因應疫情，參賽者於所屬國家或城市參賽。賽事共有來自31個國家或城市，約230位學生參與。香港隊代表分別經過不同科目奧林匹克的嚴格遴選和訓練，比賽費用由教育局全數資助。

在資訊科技組比賽，楊汶璁(香港培正中學)及謝昶豪(荃灣官立中學)分別奪得1面金牌和1面銀牌。在數學組比賽中，朱卓熹(聖保羅男女中學)及賴煒諾(聖保羅男女中學)亦各得1面金牌和1面銀牌。至於物理組比賽中，劉思進(拔萃男書院)及郭嘉楷(King George V School)各獲得1面銀牌。而在化學組比賽中，李鎔智(拔萃男書院)獲得1面銀牌及梁振鋒(優才(楊殷有娣)書院)則取得1面銅牌。

教育局局長楊潤雄表示祝賀，指香港隊在本屆比賽中取得佳績，充分顯示香港學生在STEM方面的優厚潛質。當局會加強支援學校推動STEM教育，包括10月通過成立的STEM教育常務委員會、編寫STEM手冊、提供有效的校本STEM教育示例等，幫助學生打好STEM教育的基礎。