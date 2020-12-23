12人蛇案　內地律師料明年元旦前後開審

12名港人於今年8月擬偷渡往台灣時被廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所，深圳市鹽田區人民檢察院於本月16日對10名被告作出起訴。受其中一名港人家屬委託的內地律師估計，案件或在明年元旦前後開庭，預料明年1月有審判結果，亦不排除在開庭當日宣判。

該名內地律師表示，涉嫌偷越邊境罪的8名被告若罪成，相信會面對拘役，即在拘役所或看守所，期限在半年以下；涉嫌組織偷越邊境罪的2名被告，則或被判處2年有期徒刑緩期3年執行。

他又提到，由於本案涉及香港居民，不排除一審判決後，他們會暫留內地10日，待檢察院沒有抗訴及被告無上訴後，再將他們遣送回港，樂觀估計，10人會在農曆新年前被遣送回港。至於如何執行緩刑，則要視乎兩地協商。

另有2名未成年被告，預計聽證結束後，檢察院會提出附加條件不起訴，他們預計很快便被送返港。

12名港人中，鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒及郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪，深圳市鹽田區人民檢察院就上述10人涉及罪名，向深圳市鹽田區人民法院提起公訴。對本案另2名未成年被告，即廖子文及黃臨福，檢察院將擇日舉行不公開聽證。