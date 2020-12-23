國泰裁員63日　工會指約有數十名僱員未收到遣散費

經濟不景，國泰航空今年10月裁減5300名本地員工，有早前被裁的港龍員工透露，從10月解僱至今(23日)仍未有收到遣散費，如今已63日，質疑資方違反當初表示2個月內發放遣散費的協議，且不符《僱傭條例》，國泰與港龍兩工會指，類似個案涉及數十人，金額超過數十萬，形容國泰處理混亂，已向勞工處了解。此外，早前國泰裁員名單上，有員工因涉及工傷與在放產假而未能立即離職，據了解，這批員工已陸續在上月底被炒，約涉百多人。

國泰在10月底以疫情為業務帶來嚴峻挑戰為由，削減約5,900名員工，其中包括5,300名駐港員工。有前港龍員工表示，自10月被派「大信封」後，至今近兩個月仍未收到遣散費，指以往從未出現拖糧情況，質疑財政有問題。

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，工會有收到10多名前員工指未有收到遣散費，金額由數千至20多萬港元不等。她指有前員工希望向公司了解跟進，但一直只能靠電郵，還要等候一星期才有回覆，形容公司處理混亂。港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻稱，協會亦收到約數十名前員工求助，涉及金額由數千至10多萬港元不等，她指公司只是給「罐頭答案」，而員工已簽署協議，公司答應會在60日內發放遣散費，公司應履行承諾，若未能遵守，應清晰向員工解釋，提高透明度。

另外，國泰的裁員行動持續進行，據了解，有數百名身份較「特別」的員工，包括曾有工傷紀錄，與當時在放產假的員工，因應勞工法例而未能即時解僱。據《僱傭條例》的規定，僱主若解僱已證實懷孕及已向僱主發出懷孕通知的僱員、解僱正領取有薪病假期的員工、 因工遭遇意外的員工，即屬違法。據悉，國泰因而在11月底才陸續解僱相關人士。國泰航空發言人回覆指，已收到若干已離職員工的查詢，正積極跟進有關個案。

勞工處回覆指，十分關注事件，並已提醒及敦促該僱主須根據《僱傭條例》規定及按照雙方的協議，盡快向僱員支付解僱補償。《僱傭條例》規定，除遣散費外，僱主必須在合約終止日後7天內支付解僱補償。同時，僱主須在接獲僱員所發追討遣散費的通知後2個月內支付遣散費。勞工處指，會調查涉嫌違反《僱傭條例》的個案，或會向僱主提出檢控。