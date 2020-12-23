政Whats噏﹕立會加強保安設施　大樓地下開始裝閘機

立法會大樓去年曾遭反修例示威衝擊，亦有議員喺會議室內掟「臭彈」，引發連串保安問題。適逢聖誕假期，立法會開展工程，陸續喺地下至2樓加設約8至10部入閘機，以加強保安措施。

東網今日(23日)喺立法會大樓地下見到正開展工程，放有6部未拆包裝嘅新閘機及木板，議員入口2將暫時關閉至明年1月初；而立法會大樓外牆正搭起棚架，立法會秘書處回覆話，承辦商正為外牆玻璃貼上安全防爆玻璃薄膜，預計有關工程需時幾日。

話說立法會行政管理委員會早前召開會議，商討大樓保安措施，保安顧問提議增加入閘機數目，根據文件顯示，共有6個位置將增加閘機，包括地下至2樓電梯位置、議員入口同公眾入口，會視乎每個位置嘅闊度而決定，每個位置安裝大約2至3部閘機。而現有嘅入閘機玻璃板，亦會逐步更換為1.8米高嘅玻璃板，並會喺大樓外圍增設防撞欄杆。

當時立法會主席梁君彥話任何保安措施都會帶嚟不便，但相信會對安全帶嚟好處，被問到係咪有需要趕及新一年度會議開始前完成工程，佢就話要視乎工程進度。