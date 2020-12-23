變種病毒攻港或爆第5波疫情　議員促強制全民檢測

本港陷入第4波疫情，確診數字長期處於高位，今日(23日)更有2宗被指傳播力強7成半的變種新冠病毒個案，惟港府防疫不力，企硬拒推強制全民檢測，本港隨時爆發第5波疫情。面對無了期的疫症、封關、停業，不少市民已心感勞累。有議員認為，本港一直未能做到「清零」，直言「長痛不如短痛」，促請港府盡快推行強制全民檢測，及早在農曆新年恢復通關，讓港人能回鄉探親。

香港抗疫工作已開展了近一年，但一直未有「清零」，通關之路遙遙無期。議員葛珮帆直言強制全民檢測已經「要求咗好耐」，疫情發展已反映港府目前的防疫措施無效，要求政府盡快推出強制全民檢測，再配合實施「健康碼」，讓各行各業可毋須再停業，關口恢復來往。

對於政府三番四次藉機拒推強制全民檢測，又指要有「禁足令」配合，大呻困難重重云云，葛認為政府必需增加檢測點，如選舉投票站，「仲有一個喺附近，市民唔使行嚟行去」。至於人手安排方面，她建議可找內地檢測隊到港協助，增加醫護人手，政府可參考青島做法，如採用「10合1混採檢測技術」，短時間內完成檢測工作，截斷病毒傳播鏈，減少對市民生活上的不便。

議員麥美娟批評政府防疫政策每次都是「見步行步」，當禁聚令限期快到時才思考下一個14天的應對方案，抗疫無了期，通關亦遙遙無期，難以令市民放心。麥認為要通過強制全民檢測找出傳播鏈，才能控制疫情。麥建議政府應就全民檢測訂立指標，讓市民知道若確診數字到達某個上限則要推行檢測。

麥又指雖然疫苗勢在必行，但並非唯一及最好的救港方法，因為要等所有市民出現抗體需要一定時間。她認為政府在發展疫苗同時亦要推行全民檢測及加強外防輸入，密切留意英國疫情的最新情況，不要急於開放往來英國航班。

議員陳恒鑌亦認為有必要推行全民檢測，指現時本港有不少年輕人染疫，檢測才有辦法清零。陳指香港應加強檢測能力，又可以向中央政府尋求援助。