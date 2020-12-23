邊緣智商雜工認非法集結求輕判　惟官指要判監禁式刑罰

有輕度智障的清潔工李啟發，早前因一宗汽油彈案被判監8個月，目前獲准保釋等候上訴。惟他再涉去年10月的旺角示威中，與有邊緣智商的雜工陳立凱一同管有雷射筆，二人同被控參與非法集結、違反《禁蒙面法》及公眾地方管有攻擊性武器3罪。案件今（23日）在西九龍法院再訊，陳承認非法集結及藏武兩罪，還押至明年1月6日判刑。至於李則暫毋須答辯，押後至明年2月25日，先處理其精神狀況是否適宜答辯。

控罪指，20歲雜工陳立凱和32歲清潔工李啟發於2019年10月12日與在旺角警署外的公眾地方參與非法集結；並於身處非法集結時各使用口罩和頭罩及圍巾；以及於同日同地管有雷射筆。陳認罪後，使用蒙面物品一罪獲不提證供起訴。

案情顯示，當晚旺角警署外有人群聚集，期間陳用雷射筆照射警署內戒備中的警員，致對方的眼睛感痛楚。警誡下，陳招認曾使用雷射筆照射警員，但就強調無意傷人，他只想藉此把警署內的警員引出來。陳亦招認當日正參與太子道西的831悼念活動。

辯方求情指，陳的父親於今年初因肺炎去世，而他本身患強迫症及為邊緣智商人士，故受病患影響而無法順利中學畢業，於中四輟學後輾轉多處打工，目前在一間裝修公司中當雜工。辯方冀法庭考慮陳的智商及病況能夠輕判，惟裁判官明言監禁式刑罰是無可避免的。