機構公布最新香港社會發展指數　房屋發展持續處於負數

本港住屋問題嚴峻，有機構今日(23日)公布兩年一度的「香港社會發展指數」，指出本港2018年的社會發展指數為227，雖較2016年高出21點，但當中「家庭團結」及「房屋」的分類指數卻持續處於負數，發展嚴重倒退。該機構指出，房屋問題導致貧窮，並引伸出生活壓力及家庭危機，促政府增建公屋，並為失業者制定相應政策提供援助。

香港社會服務聯會於1991年制定「香港社會發展指數」，透過收集及整理官方統計數據，追蹤本地社會發展進程。這套社會發展指標系統，另有多項分類指數，包括14個發展領域和5類社群。社聯今次發布的「香港社會發展指數」，涉及2018年的社會發展數據，概括描述香港2018年的社會發展狀況。

社聯指，在長者、婦女、低收入人士、青年及兒童的5類社群分類指標中，兒童及低收入人士分別為-280點及-15點，其中兒童的指數更較2016年下跌36點。而在過去20年一直處於負數，較1991年的指數更低，反映其發展倒退。

社聯又指，民生相關的分類指數發展相對緩慢，甚至倒退，其中2018年的「家庭團結」及「房屋」分類指數為-107點及-314點，雖較2016年分別增長7點及28點，但仍然處於負數。

社聯認為，房屋問題是本地貧窮的結構性因素，低收入人士的住屋及食物開支佔總開支6成，並繼續上升；房屋問題亦會誘發家庭成員產生負面情緒，增加發生家庭危機的風險。樓價租金上升，家庭生活空間縮窄亦不利市民組織家庭。

社聯業務總監黃健偉表示，過去20年本港發展側重經濟，民生及弱勢社群發展相對緩慢，部分甚至倒退。基層住屋問題不斷惡化，不單影響基層家庭生活質素、更會窒礙兒童發展，房屋與家庭問題互為因果，形成惡性循環。

他建議，政府應大力增建公共房屋，同時要利用租金津貼、租務管理等改善未能上樓基層住戶的生活質素。對於暫時或長期失去收入的市民，政府亦應提供援助，如改善綜援、制定失業保險等。