怒斥政府抗疫無能　令市民雞毛鴨血　議員促官員減薪一半

本港疫情嚴峻，確診數字持續高企，有議員批政府抗疫無能，導致市民雞毛鴨血，甚至「冇飯開、等死」。他要求有份決定抗疫措施的政府官員及專家團隊減薪一半、接受問責，並表態與市民共度時艱，並要求政府盡快動用庫房儲備，推行新一輪全民派錢以穩定人心。另有議員批評官員抗疫無能，呼籲官員減薪、罰錢或捐薪向市民交代，同時體驗問責精神。

紡織及製衣界議員鍾國斌指本港疫情未見好轉，批評政府抗疫政策未見效果，反而措施嚴重影響相關飲食、進出口及零售等相關行業，令市民雞毛鴨血。鍾怒斥政府抗疫措施「慢十拍」，舉例指早在半年前已經有議員提議政府將部分酒店用作檢疫用途，惟政府不接納議員建議，關口防疫更屢次出現漏洞。

對於政府推出多輪防疫基金及措施，鍾直言部分受影響人士未能得到政府補償，舉例指出口業界「一個仙都冇收到」，保就業計劃結束後打工仔只能「賣當借」，市民只能等死。他要求政府盡快推出新一輪全民派錢，指政府庫房富裕，尚有8000多億港元儲備，直斥「政府話冇錢就呃人！」

他認為倘若政府未能在短時間內穩定社會，恐怕會自食其果，社會或再出現動亂。他又要求有份決定抗疫措施的政府官員及專家團隊減薪一半，表態與市民共度時艱，而食物及衞生局局長陳肇始等主力負責防疫抗疫的部門首長，更應接受問責。

勞工界議員陸頌雄指本港疫情一輪接一輪未見好轉，不少市民收入大減、需「勒緊褲頭」，批評政府推行的抗疫措施是「見步行步」，對全民強制檢測及禁足令更是「諗都唔敢諗」。他指出，市民期待官員發揮模範作用，但政府未能帶市民走出疫境陰霾，令市民出現抗疫疲勞。

陸指出港府官員的工資在世界上首屈一指，批評官員抗疫無能之餘應有自知之明，呼籲官員以減薪、罰錢或捐薪等方式，對市民作出共度時艱的表示，同時體驗問責精神。他又斥問責團隊未有決心應對疫情，尚未有人敢立下軍令狀，對於全民強制檢測及禁足令更是「諗都唔敢諗！」他認為疫情過後政府及問責團隊需要全面檢討，更有人需要就疫情處理不當而問責下台，並呼籲成立防疫統籌機制，避免再度出現應對速度緩慢的情況。

「23萬監察」發言人王國興批評政府抗疫一直「甩漏」、表現極差，令市民處於水深火熱中，認為特首林鄭月娥、3名司長、各局長及副局長以及行會成員等最高的權柄階層最少應減薪一半，以向市民表達誠意。王又認為政府應該立即成立應對疫情的指揮中心，稱市民都知道抗疫期間有官員失職，認為疫情過後應追討相關官員的責任，強調一定要有人問責下台。