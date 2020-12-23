5孟加拉假難民送蘭花　向新開張酒樓收陀地被捕　警指絕不容忍

5名孟加拉籍假難民夥3名本地男，疑向火炭駿洋邨一酒家收陀地，於昨日(22日)涉嫌自稱三合會成員及勒索被捕。沙田警區反三合會行動組女督察連曉媚表示，上周六(19日)駿洋邨商場一間酒樓新開張，8名男子搬來一盆蘭花，並自稱三合會成員及向經理聲稱收陀地。2日後，經理再收到對方電話，要求見酒樓負責人以商討陀地費數目。警方接報後迅速派員到場調查及高調巡邏。

至昨午約2時，軍裝巡邏警員在涉案酒樓附近發現8名可疑男子徘徊，眾人形跡可疑，隨即上前截查，當場拘捕5名持「行街紙」的孟加拉籍男子，另外3名男子逃走，亦被趕至反黑組探員擒獲。經調查後，8人(15至44歲)與酒樓被勒收保護費有關，將他們拘捕帶署，並調查各人是否涉及其他勒索案。

連曉媚稱，被捕8名男子介乎15歲至44歲，包括5名持行街紙的孟加拉籍男子。所有被捕人涉嫌「自稱三合會成員」及「勒索」被捕，他們正被警方扣查，初步相信他們有三合會背景。據悉，警方在被捕人士的手機內，發現該盆用作「勒索」的蘭花照片。

連曉媚提醒市民，如遭自稱三合會人士作出恐嚇或滋擾，請立刻報案。駿洋邨現處於入伙階段，警方對三合會成員嘗試滲入屋邨裝修絕不會容忍，承辦商或市民因裝修工程受到三合會滋擾，應立即報警。勒索屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判入獄14年，自稱三合會成員，最高可被判監禁7年。