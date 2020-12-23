新生會參與專業創未來計劃　為畢業生提供至少40個職位

新冠肺炎下，港人長期處於高壓狀態，根據香港大學調查，逾7成港人呈嚴重抑鬱症狀。有見及此，新生精神康復會為了提升社區精神健康，參與了香港賽馬會慈善信託基金的專業創未來計劃，招聘至少40名身心健康指導員，以擴展香港精神健康領域人才，幫助應屆畢業生。

新生會指出，專業創未來計劃是一項為期一年的工作計劃，為畢業生提供機會，而政府的防疫抗疫基金亦參與其中，資助合資格僱主並開創400個新設工作崗位。而新生會的角色為召集、培訓及僱主，與多所本港非牟利機構合作，協助推動「社健·有心」人才發展，推出社健相關的職位，如身心健康指導員。新生會將招攬具有心理相關知識及輔導技巧基礎的畢業生，並提供系統性專業培訓，由心理學家親自教授。

身心健康指導員將參與兩星期的訓練營及在職專業輔導，並於「社健·有心」領域下的非牟利機構展開為期12個月的實習。凡修讀副學位或大學學位的心理學、社會科學、公眾健康及相關學系的2019及2020畢業生，並屬香港居民均可申請。