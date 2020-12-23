政界及學者轟法庭准黎智英保釋匪夷所思　促律政司提上訴

壹傳媒黎智英獲准保釋的消息傳出後，引來各界嘩然，有法律學者和議員今日(23日)直指高等法院的決定匪夷所思，又指按本港法治明文規定下，黎早前在保釋期間涉干犯罪行被捕，理應不准保釋，強調裁決令市民對法治感失望，要求律政司上訴，不能讓黎「着草」或尋求所謂的政治庇護，逃避法律制裁。

對於黎智英獲批保釋，香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈狠批，對高院的裁決感到匪夷所思和非常失望，更慨嘆「唔知依家高院啲法官做咩」。傅解釋，黎本已有非常高的潛逃風險，加上其身負欺詐及危害國家安全等數宗重罪在身，而且黎亦在保釋期間，因涉干犯《港區國安法》被捕，傅直斥，單是基於這個原因，根據本港法律已是明文規定不准疑犯保釋，促請律政司要就裁決提出上訴，以彰顯法律公義。

傅又指，近日已有多名反修例示威者棄保潛逃，即使黎現在要提交1000萬港元的保釋金，惟「依家連細路仔(被揭已潛逃的中五男生曾志健)都走到，咁肥佬黎有財有勢點會走唔到」。

他續稱，目前黎每周只需3日到警署報到，意即還有4日可以有機會「着草走佬」，炮轟根本不應批准保釋，又指裁決再次令市民對本港司法感到失望，又指若黎最終真的潛逃，只會再次證明司法機關把關不力。他又認為司法機構必須正視申請保釋的問題，並堵塞漏洞、完善及統一保釋的標準，司法改革刻不容緩。

本身是律師的何君堯則指法官一般在判斷是否批准保釋時，會循潛逃風險、會否干擾控方證人，以及影響案情等方面考慮，直指目前的1000萬港元保釋金對黎而言「根本就濕濕碎」，反而從近日多名泛民人士棄保潛逃的方面考慮，黎的潛逃風險非常高，炮轟法官在批保釋時，欠缺考慮大環境的因素，以及黎可能利用其傳媒老闆的身份，發動輿論攻勢而影響案情的可能，反之只着眼於辯方律師的判詞，直言裁決不妥，認為律政司要即時作出上訴。

議員葛珮帆則表示，收到不少市民對黎智英獲保釋感憤怒，其中有人認為是沒天理，指港區國安法屬嚴重罪行，並指黎涉犯多罪，質疑現時讓他保釋是太寬鬆，擔心先例一開，日後會否有同類事情發生。過往亦有違法人士在保釋期間潛逃，當中有人觸犯港區國安法，甚至高調地要求制裁香港和尋求政治保護，葛指過往黎曾被稱為「大漢奸」，亦有涉及港區國安法的罪行，擔心是次保釋獲批，港區國安法或淪為紙老虎。