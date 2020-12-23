港府扶貧無方　貧窮人口衝破149萬　創11年新高

港府扶貧無方，貧窮人口創11年新高！政府今(23日)發表《2019年貧窮情況報告》，本港最新貧窮人口高達149萬，創下11年新高，較2018年多8.5萬人，貧窮率21.4%，即每5個香港人便有1個是「窮人」；即使計算恒常現金福利政策後，貧窮人口仍逾109萬，連續3年破百萬，貧窮率15.8%。

本港最新貧窮住戶高達64.9萬，同樣創下11年新高；即使政策介入後，貧窮住戶仍有47.4萬。以住戶入息中位數一半為貧窮線，2019年1人4500港元，2人10000港元，3人16,600港元，4人為21,400港元，5人為22,100港元，6人及以上為23,000港元。

至於在職貧窮，本港去年非綜援在職貧窮人口達66.4萬人，較2018年增加4.2萬人，貧窮率為11.3%；即使政府政策介入後，貧窮人口仍維持47.9萬人，貧窮率8.1%。貧窮情況加劇，惟報告仍「死撐」扶貧成效已增強，因領取職津及長生津的比例上升，去年職津令1.31萬個非綜援在職住戶及其4.46萬名家庭成員得以脫貧，當中包括2萬名兒童，相應的貧窮率減幅為0.8%，稍高於2017年的0.7%。不過，仍有1.6萬個住戶受惠職津後，仍生活於貧窮線下。

長者亦再度成為貧窮人口重災區，去年貧窮長者多達54.9萬人，較2018年增加3.2萬人，創歷來新高，貧窮率44.9%。政策介入後，貧窮長者仍達39.1萬人，貧窮率為32%，即每3名長者便有1名貧窮長者。政府解釋，香港退休長者日益增加，加上恒常現金政策的扶貧成效下降，令長者貧窮率上升。

本港貧窮情況進一步惡化，政府解釋，本港去年受社會事件，以及中美貿易摩擦雙重打擊，本地經濟自2009年環球金融危機以來首次陷入衰退，基層家庭首當其衝，工資及住戶收入顯著受壓；人口高齡化及住戶小型化的趨勢越見明顯，對收入貧窮數據構成推升壓力。另外，政府又提到，近年已增強扶貧力度，包括推出更多資助計劃，但部分屬一次性措施，未能計算在內。

扶貧委員會委員鄧家彪指出，去年本港出現暴動事件，酒店、旅遊及零售業均受重創，影響合共約30萬從業員的家庭收入，令貧窮情況有所惡化。他又指，疫情重挫本港整個經濟，各行業無一幸免，接連出現裁員及倒閉潮，相信有關報告未能反映現時情況，促當局不要再以舊思維、舊方法扶貧，應按形勢作改善，例如放寬在職家庭津貼的工時限制等。